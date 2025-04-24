Uludere'de 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir tırın dorsesinde yaptığı aramada yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.