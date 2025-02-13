Balıkesir'de karla kaplı Ulus Dağı etekleri böyle görüntülendi
BALIKESİR - Balıkesir'de kar yağışının ardından beyaza bürünen Ulus dağı eteklerinde oluşan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.
Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus dağı eteklerinde oluşan eşsiz güzellik havadan görüntülendi. Ulus dağında bulunan çam ormanları ve endemik bitki örtüsü ile süslü alanda yeşille beyazın ve sis bulutlarının oluşturduğu güzellik dronla görüntülendi.
Ulus dağının etekleri ve yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı, merkez ilçede de kırağıya dönüştü.
Son Dakika › Güncel › Ulus Dağı'nın Büyüleyici Kar Manzarası - Son Dakika
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