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2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Hazırlandı - Son Dakika
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2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, "2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" taslağı hazırlandı.

2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Hazırlandı
12.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:54
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, "2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" taslağı hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmayla, 12. Kalkınma Planı, ulusal politika, stratejiler ve milli teknoloji hamlesiyle uyumlu, ileri ve bağımsız teknolojilerin üretilip kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Akıllı şehirlere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenen planda, 12 misyon alanı, 4 stratejik amaç, 10 stratejik hedef, 30 eylem ve 271 üst seviye uygulama adımı yer alıyor.

Planla, akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomik kalkınma desteklenecek, yerli ve milli akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak, iklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehir çözümleri kullanılacak, akıllı şehir uygulamalarıyla şehirlerin dirençlilik seviyeleri artırılacak.

"Kente Katkım Portalı" oluşturulacak

Taslağa göre, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla yerel yönetim bütçesi gibi gelir-gider verilerinin yayınlanacağı "Kente Katkım Portalı" oluşturulacak.

Şehir içi akıllı ulaşım uygulamaları ve "Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu" yaygınlaştırılarak sürdürülebilirliği sağlanacak.

Sıfır Atık Projesi de "Akıllı Şehir" uygulamalarıyla geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

81 ilde akıllı şehir dönüşümü sağlanacak

81 ilde akıllı şehir dönüşümü sağlanacak, model akıllı şehirler inşa edilecek, güncel akıllı şehir teknoloji eğilimlerinin sürekli takibine ilişkin "Akıllı Şehir Teknoloji Radarı" tesis edilecek. Bu sisteme ilişkin gerekli teknik mekanizmalar hayata geçirilecek.

Ayrıca şehir içi ulaşım analiz platformları geliştirilerek, kazaların ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Eylem planıyla belediyelerin ulaşım planlamasına yönelik kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor.

Akıllı okul ve hastane yaygınlaştırılacak

Akıllı şehirlere yönelik uluslararası işbirliğinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Akıllı şehir alanında Türkiye'deki başarılı şehirlerin markalaşması, uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Şehir sakinlerini bilgilendirici ve yönlendirici, sektörel bazlı akıllı uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek, "akıllı okul", "akıllı hastane", "akıllı havaalanı" ve "akıllı kamu binaları" uygulamaları geliştirilip yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Ulaşım, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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