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TORONTO, 1 Ekim (Xinhua) -- Kanada'da Turuncu Tişört Günü diye de bilinen Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü, kilisenin işlettiği ve hükümetin finanse ettiği yatılı okullara gitmek zorunda bırakılan ve bu okullarda hayatını kaybeden binlerce çocuğun anısına düzenleniyor. Her yıl kutlanan bu etkinlik, söz konusu uygulamanın hayatta kalanlar, aileleri ve topluluklar üzerinde devam eden etkileri üzerine düşünmek amacıyla 2021 yılında resmi tatil olarak kabul edilmişti.