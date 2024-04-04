Ulusal Kanser Haftası\'nda kanserle mücadele etkinlikleri düzenlendi

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1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek ve bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında seminerler düzenlendi.

Kanserin önlenebilir ve erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlatılan seminerlerde bilgi eksikliği, korku ve ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi sürecinin zorlaştığı vurgulandı.

Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde ayrıca, tarama programlarının ücretsiz olduğu da aktarıldı.

Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, dünya genelinde kanser vakalarının artış gösterdiği dönemde Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kanserin önemine dikkati çektiklerini anlatarak, kanserin dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bilinçlenme ve erken teşhisin önem taşıdığını kaydetti.