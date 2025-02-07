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Ulusal Maden Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Kahramanmaraş depremleri sonrası maden kurtarma ekibi oluşturulacak, eğitimler hızlanacak.

07.02.2025 11:49
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynayan madencilerin bu yetkinliklerini güçlendirmek için eğitimlerini sürdürdükleri belirtilirken, afetlere daha güçlü ve koordineli müdahale edebilmek için "Ulusal Maden Kurtarma Ekibi" oluşturulacağı bildirildi.

Maden Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, madencilik sektöründe deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve afetlere hazırlık konusunda atılan adımlar değerlendirildi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren 10 binden fazla madencinin sahaya inerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği belirtilen açıklamada, 1500'ü aşkın vatandaşın madenciler tarafından enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, madencilerin afet durumlarında üstlendiği kritik role işaret ederek, "Madencilerimiz, sahip oldukları teknik uzmanlık sayesinde en zorlu koşullarda hızlı ve güvenli müdahale sağlayabiliyor. Bu yetkinliklerimizi güçlendirmek için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Afetlere daha iyi hazırlanmak ve müdahaleyi daha etkin hale getirmek için sektörel işbirliklerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Madenciler Derneği tarafından organize edilen "Maden Kurtarma Yarışmaları"nın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bu yarışmalar, madencilerin arama kurtarma becerilerini geliştirmesine, ekiplerin sahada daha koordineli hareket etmesine ve afet senaryolarına yönelik deneyim kazanmasına olanak sağlıyor. Maden Kurtarma Yarışmaları, kurtarma ekiplerimizin gerçek afet anlarında hızlı ve doğru müdahalede bulunabilmesi için kritik bir eğitim sahası oluşturuyor. Çünkü bu yarışma, gerçek afetlerin bir provası niteliğinde. 6 Şubat depremleri, bu tür tatbikatların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtarma tekniklerinde uzman madenciler bir çatı altında toplanacak

Yılmaz, madencilik sektörü olarak afetlere daha güçlü ve koordineli müdahale edebilmek için "Ulusal Maden Kurtarma Ekibi" oluşturulacağını, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilik şirketlerinden gönüllü ekiplerin belirleneceğini ve bu ekiplere ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verileceğini belirtti.

Bu girişimin afetlere müdahalede önemli rol oynayacağını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin en zorlu çalışma koşullarına alışkın, yer altı tahkimat ve kurtarma tekniklerinde uzman madencilerini bir çatı altında toplayarak, afet müdahale gücümüzü artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bilim insanlarının uzun süredir olası İstanbul depremine yönelik uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, "İstanbul ve diğer riskli bölgeler için hazırlık yapmamız şart. Biz de madencilik sektörü olarak afet müdahale kapasitemizi artırıyor, eğitim süreçlerini geliştiriyoruz. Kriz anında değil, şimdiden önlem almalıyız. Afetlere hazırlıklı olmak bir seçenek değil, zorunluluktur. Madencilik sektörü olarak her zaman göreve hazırız. Ancak afet yönetiminde güçlü bir koordinasyon şart. Tüm paydaşlarımızın dayanışma içinde hareket etmesi, müdahalelerin daha hızlı ve etkili olmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Güncel, Maden, Son Dakika

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