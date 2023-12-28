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Ulusal Vefa Programı ile 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika
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Ulusal Vefa Programı ile 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı. Program kapsamında ev ziyaretleri yapılarak vatandaşların temizlik ve kişisel bakımları sağlandı. Toplamda 1,6 milyar lira kaynak aktarılan program, ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olarak desteklendiği bir sosyal yardım modeli olarak uygulandı.

Ulusal Vefa Programı ile 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın ihtiyaçları karşılandı
28.12.2023 - 10:07,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Ulusal Vefa Programını 7 bin 62 personelle sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Ulusal Vefa Programı ile bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağladı. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sadece bu yıl toplamda 1,6 milyar lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi vatandaşlarda olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Programımız ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz."

Sosyal hizmet faaliyetlerini her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizi ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Vefa Programı ile 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika


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