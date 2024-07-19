Uluslararası Adalet Divanı: İşgal altındaki Filistin toprakları tek bir bölgesel birimdir
Uluslararası Adalet Divanı, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler olmadığını, bunun yerine tek bir bölgesel birim olduğunu açıkladı. Divan, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiğini belirtti. Bu karar, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine destek veren uluslararası toplum tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.
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19.07.2024 17:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: İşgal altındaki Filistin toprakları tek bir bölgesel birimdir - Son Dakika
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