Uluslararası Af Örgütü: Myanmar Ordusu Savaş Suçları İşledi

Uluslararası Af Örgütü, askeri cuntanın yönetimde olduğu Myanmar'da ordunun savaş suçları işlediğini ve soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini açıkladı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı raporda, ordunun ülkenin kuzeydoğusu ve batısındaki ayaklanmalara yasal olmayan yollarla cevap verdiğine işaret edildi.

Raporda, ordunun Shan eyaletinin Namhkam ilçesine gece saatlerinde saldırı düzenlediği ve saldırıda "muhtemelen" uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombaları kullandığı belirtildi.

Myanmar ordusunun, "sivilleri gözaltına aldığını, fark gözetmeden öldürdüğünü, ülkedeki etnik grupların saldırılarına karşı yasaklı silahlar kullandığı" öne sürülen raporda, ordunun soruşturulması talep edildi.

Ordunun Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı alanlara saldırılar düzenlediği belirtilen raporda, ordusunun işlediği potansiyel savaş suçlarından dolayı soruşturma altına alınmasının önemi vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen Af Örgütü yetkililerinden Matt Wells, "Myanmar ordusunun, siviller üzerinde yıkıcı etkisi olan saldırıları, silahlı gruplara verdiği canice karşılıkları uzun süredir devam eden bir örüntüye uyuyor." ifadelerini kullandı.

Wells, askeri darbenin ardından geçen yaklaşık 3 yıldan sonra bile sivillerin çektiği sıkıntıların azalmamasına rağmen, Myanmar'daki sorunun uluslararası toplumda önemini kaybettiğine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.