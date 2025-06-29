Uluslararası Aile Fuarı Bugün Sona Erdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "aile ve iyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı bugün sona erecek.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuara katılanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Etkinlik süresince ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Çocuklar ise Rafadan Tayfa'nın tiyatro gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi, boyama etkinliği başta olmak üzere çeşitli aktivitelere katıldı.

27 Haziran'da başlayan ve bugün sona erecek fuar kapsamında gün boyunca söyleşi, panel, konferans ve konser etkinlikleri yapılacak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sivil toplum kuruluşu katıldı

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen fuar, aile alanında çalışma yürüten çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve akademisyeni bir araya getirdi. Burada aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri çeşitli yönleriyle ele alındı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda belirlenen tema çerçevesinde atölyelerden söyleşilere, konserlerden sanat ve oyun alanlarına uzanan birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Katılımcı kurum ve kuruluşlar, kendilerine ayrılan stant alanlarında "Serbest Fuar Etkinlikleri" kapsamında çeşitli tanıtım ve sunumlar gerçekleştirdi.

Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Aile" sergisi de fuar kapsamında ziyaretçilere sunuldu. Sergide aile hukukuna ilişkin kararname ile evlilik ve nikah konularına dair arşiv belgeleri yer aldı.