Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi Onaylandı

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, 23 Kasım 2021'de Paris'te imzalanan ve 7515 Sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan ekli "Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi"nin ilişik beyanla birlikte onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
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