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Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik süresince bakanlığa ait etkinlik alanları, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olacak.

Alanları kullanmak isteyen kuruluşların etkinlik planlaması, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılacak.