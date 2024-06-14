Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ni 16-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Etkinlik süresince bakanlığa ait etkinlik alanları, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olacak ve etkinlik planlaması Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılacak.

14.06.2024 13:07
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Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik süresince bakanlığa ait etkinlik alanları, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olacak.

Alanları kullanmak isteyen kuruluşların etkinlik planlaması, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri 16-18 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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