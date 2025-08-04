Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da

Sıfır Atık Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, küresel çevre politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli buluşmalardan biri olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 17-19 Ekim arasında Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirilecek.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek forum, dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları, yerel liderleri, girişimcileri, sivil toplum temsilcilerini ve Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarını da bir araya getirecek.

Atığın kaynağında önlenmesi, bilinçli tüketim, yeniden kullanım, onarım ve doğaya kazandırma odaklı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması hedeflenen forumda, bu bağlamda, sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda sosyal adalet, ekonomik uygulanabilirlik ve kültürel anlam taşıyan bir paradigma değişimi olarak ele alınıyor.

2017'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan ve 2019'da BM çatısı altına taşınarak küreselleşen Sıfır Atık Hareketi, bugün 193 ülkede karşılık bulmuş durumda. Bu çerçevede düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, Türkiye'nin çevre diplomasisindeki liderliğini bir kez daha pekiştirmeyi amaçlıyor.

UN-Habitat, UNEP gibi uluslararası kuruluşların katkılarıyla küresel iç görülerin ve iyi uygulamaların paylaşılacağı önemli bir platform sunacak forumun çıktılarının, BM'nin sürdürülebilir kalkınma, iklim eylemi ve kentsel dayanıklılık gündemleriyle uyumlu şekilde politika dönüşümüne katkı sağlaması bekleniyor.

Forum notları

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na 100'ün üzerinde belediye başkanı, 250'ye yakın bakan düzeyinde temsilci ve 50'nin üzerinde büyükelçi davet edildi.

Yerel yönetimlerin sahadaki deneyimleri ile ulusal ve uluslararası politika düzeyindeki vizyonun buluşması, sıfır atık hedeflerinin daha etkili, kapsayıcı ve uygulanabilir adımlara dönüşmesini sağlayacak. Forum, bu yönüyle diplomatik ilişkiler, uluslararası kalkınma gündemi ve yerel uygulamalar arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Forum kapsamında katılımcılar tematik paneller, vaka sunumları, atölye çalışmaları ve sergiler aracılığıyla hem teorik hem de uygulamalı bilgiler edinebilecek.

Öte yandan forum, atık oluşumunu önleme ilkesine uygun olarak çevrim içi katılım seçeneği de sunacak. Bu sayede dünyanın dört bir yanından daha fazla paydaş, dijital ortam üzerinden forum sürecine dahil olabilecek.

Forumun çıktıları arasında katılımcılarla geliştirilecek bağlayıcı olmayan "Sıfır Atık Yaşam Taahhüdü", iyi uygulamaların derlendiği özet rapor ve örnek vaka çalışmalarının paylaşımı yer alacak. Bu çıktılar, BM Genel Sekreteri'nin 2026'da sunacağı "Sıfır Atık Raporu"na temel oluşturacak.

Forum kapsamında bu yıl ilk kez "Uluslararası Sıfır Atık Ödülleri" verilecek. Ödüller, sıfır atık yaşam biçimini benimseyerek olağanüstü etki oluşturan kişi ve kurumlara takdim edilecek.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu, atığın kaçınılmaz değil, önlenebilir olduğuna dair güçlü bir mesaj vermekle kalmayacak aynı zamanda tüm dünyada çevresel, sosyal ve ekonomik dönüşüm için birlikte hareket etmenin mümkün olduğunu da gösterecek.