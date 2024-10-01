Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Ödülleri

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(ANKARA) - Bu yıl 22-28 Kasım tarihlerinde 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü oyuncu Füsun Demirel'e, Sinemaya Katkı Ödülü görüntü yönetmeni Çetin Tunca'ya ve Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Sami Selçuk'a verilecek.

"Adil yargılanma hakkı" temasıyla 22-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 14'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller, 21 Kasım'da düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.