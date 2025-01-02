Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün "Film Mirasım" hesabından, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eseriyle dans eden folklor ekibinin görüntüleri paylaşıldı.
Sinema Genel Müdürlüğünün "Film Mirasım" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1960'lı yıllarda Çubuk Barajı çevresinde çekilen, besteci Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eseriyle dans eden folklor ekibinin görüntülerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe'si Folklor Ekibiyle Yaşatıldı - Son Dakika
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