Özdağ'dan Cumhur İttifakı'na Sert Eleştiri

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(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Suriye'de zafer kazandığınızı iddia ediyorsunuz, Şam Fatihi rolü yapıyorsunuz. Madem Suriye'yi fethettiniz neden size hapishanede teslim edilen bir suçlunun arabuluculuğuna ihtiyaç duyuyor hale geldiniz? İmralı da cezasını çeken 40 binden fazla insanın katili, beşikteki bebekleri, hamile anneleri, silahsız kadınları çocukları katlettiren Öcalan şimdi İmralı'dan barış mesajı yolluyormuş. Hadi oradan" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ve Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, şunları kaydetti:

"2009-2015 arasında PKK terör örgütü ile yapılan müzakerelerle hiçbir ders almayan Cumhur İttifakı yine terör örgütü elebaşısı Öcalan ve PKK ile pazarlığa başlamıştır. 2009-2015 müzakereleri sonucunda Hendek teröründe sizin yanlış politikalarınız neticesinde Türkiye, 760 evladını şehit verdi, yüzlerce evladımız gazi oldu. Şimdi bunlardan hiçbir ders çıkarmadan yine Öcalan ile pazarlığa oturdunuz. Genel ve yerel seçimlerde her fırsatta DEM ile yan yana gelmekle suçlayan Cumhur İttifakı'nın bugün DEM ile kucak kucağa olduğunu görüyoruz.

"Dağlarda terörist gözetleyen kahramanlara ne diyeceksiniz?"

Türk askerinin terörle ölümüne mücadeledeki en önemli motivasyonu, moral gücüdür. Terörist başı ile yapılan bu görüşmeler, sadece şehit aileleri ve gazileri incitmemekte, aynı zamanda teröristlerle ölümüne mücadele eden kahraman silahlı kuvvetler mensuplarının da moral ve motivasyonunu yıpratmaktadır. Müzakereyi yürüten Cumhur İttifakı'na sesleniyorum: Siz şu an kış şartlarında, dondurucu soğukta, Irak'ın kuzeyindeki dağlarda terörist gözetleyen kahramanlara ne diyeceksiniz? Biz anlaştık size gerek kalmadı mı diyeceksiniz? Sözde anlaşmanız yarın Hendek operasyonlarında olduğu gibi bozulduğunda, bu kahraman komandoları hangi yüzle yeniden göreve sevk edeceksiniz? Aklınızı başınıza alın, yapboz oyunu değil bu. İnsanların hayatıyla, mücadele azmiyle oynuyorsunuz. Ayrıca terörist başı ile yapılan pazarlık ve görüşmelerin, verilen tavizlerin hukuki bir karşılığı ve meşruiyeti de yoktur.

"Cumhur İttifakı, zillet ittifakı olmuştur"

Erdoğan ve Bahçeli genel ve yerel seçimlerde daha kısa bir süre önce 'Öcalan'ı serbest bırakacak olan Zillet ittifakı' diyordunuz. Şimdi umut hakkı üzerinden Öcalan'ı Siz serbest bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Cumhur İttifakı, zillet ittifakı olmuştur. Şimdi Cumhur İttifakı buna bozulacak, 'Neden bize Zillet ittifakı diyor' diyecekler. Önceki gün DEM milletvekili TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Bizim bölgemizde kurulmuş barajlarda üretilen elektriği bize parayla satıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz' dedi. Bu kişi cesareti Bahçeli'den mi alıyor? Kamuoyuna açıklanmayan gizli görüşmelerde terör örgütüne neler vaat edildi ki, bu kendini bilmez bu şekilde konuştu. Memleketimizin bir bölümü özerklik ya da başka bir siyasi yapı altında, terör örgütü temelli yapıya mı verildi? Bu konuşmayı kabul etmek zillet değil de nedir?

"Kadınları çocukları katlettiren Öcalan şimdi İmralı'dan barış mesajı yolluyormuş"

Suriye'de zafer kazandığınızı iddia ediyorsunuz, Şam Fatihi rolü yapıyorsunuz. Madem Suriye'yi fethettiniz neden size hapishanede teslim edilen bir suçlunun arabuluculuğuna ihtiyaç duyuyor hale geldiniz? İmralı da cezasını çeken 40 binden fazla insanın katili, beşikteki bebekleri, hamile anneleri, silahsız kadınları çocukları katlettiren Öcalan şimdi İmralı'dan barış mesajı yolluyormuş. Hadi oradan.

Bahçeli rakamlarla oynamayı çok sever. 33 x 55 rakamları konusunda ne diyecek acaba? Bahçeli, 33 Bingöl- Elazığ yolunda kurşuna dizilerek şehit edilen silahsız erlerimizin sayısıdır. 55'de her birinin Aziz naşı üzerinden çıkan kurşun sayısıdır. Evet, yeni MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapsın hesabı."

"Cumhur-Öcalan ittifakı hayırlı olsun"

Terör örgütü lideri Öcalan'ın son açıklamalarına ilişkin de konuşan Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Öcalan katil başı İmralı'dan yaptığı son açıklama ile kendisine Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasının müzakere muhatabı ve çözüm ortağı olarak tanıtmıştır. Kendisinin Erdoğan-Bahçeli ikilisinin tamamlayıcı ortağı olmaya hem etkin hem de kararlı olduğunu ifade etmiştir. Yeni paradigma nedir? Öcalan, Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasından bahsederken yeni anayasa ile kurulmak istenen yeni devletten bahsetmektedir. Sadece bu cümle bile DEM heyetinden önce Öcalan ile görüşen başka bir siyasi heyetin Erdoğan ve Bahçeli'nin hazırladıkları siyasi projeyi terörist başına anlattıklarını göstermektedir. Öcalan şöyle diyor 'Sayın Bahçeli'nin ve sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak etkin ve kararlılığa sahibim' Bunun anlamı anayasa değişikliği ile kurmak istediğiniz devlete sisteme ve size ortak olurum demektir. Cumhur-Öcalan ittifakı hayırlı olsun.

Anadolu'da son bin senede Türk ile Kürdün iki ayrı millet gibi ayrışması düşmanlaşması için Öcalan'dan daha fazla çalışan kimse olmamıştır. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zaman askerlik şubesinin önünde 200 metre askere gitmek isteyen gönüllülerden kuyruk olmuştu. 1992'de ise bir tuğgeneralimiz şehit edilmişti.

"Şimdi, üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin"

Öcalan şimdi 'kardeşliği güçlendirelim' diyormuş. Bak Abdullah, sen hayatındaki ilk siyasal tokadı Siyasal Bilgiler Fakültesi merdivenlerinde yedin. Suriye'de muhaberatından ne yedin bilmiyorum ama ikinci tokadı İmralı'da neden ve kimden yediğini biliyorum. Şimdi, üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin.

"Türkiye düşmanlarını ülkemize müdahaleye davet eden Öcalan olmuştur"

Öcalan dışarıdan müdahaleler ile sorunun kangrenleşmesinden bahsetmektedir. Oysa Türkiye düşmanlarını ülkemize müdahaleye davet eden Öcalan olmuştur. Öcalan 1930'lu yıllarda PKK'ya 6'ıncı Yunan Kolordusu halinde getirmişti. Yakalandığı zaman Yunanlıların elinden alınmıştı. Ermenistan, İran, Almanya, Fransa, Suriye Sırbistan, Yunanistan, ABD ve Rusya ile değişik dönemlerde işbirliği yaparak ülkemizi iç savaşa sürüklemek isteyen Öcalan olmuştur. Aslında hala aba altından sopa göstermektedir. Öcalan derken katil demeli miyim? İstiklal Savaşı vermiş bir millet, Türk milleti dış müdahalelerden korkmaz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya ilişkin sözlerine de eleştiren Özdağ, şöyle devam etti:

"Öcalan açıklamasında Erdoğan ve Bahçeli ile aynı masada yeni paradigmaya yani Devleti tasarlayacak sonra bunu TBMM'de anayasa değişikliği ile meşrulaştıracak bir formülü ileri sürmektedir. Onun için TBMM'yi işaret etmektedir yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 'Bütün bu olup bitenler karşısında çözümleri TBMM'dir' diyerek, Öcalan'ı muhatap almakta, yeni paradigma sürecinde destek vermektedir. Özgür Özel bu süreci şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetlerine dikkat ederek yöneteceğini söylemektedir. Özgür Bey, şehit yakınlarının ve gazilerin hassasiyetini gözeterek terörle müzakere edemezsiniz. Terörle pazarlık ederek, pazarlığa TBMM'yi adres olarak göstererek Atatürk'ün kurduğu paradigmayı savunamazsınız ancak Erdoğan Bahçeli ve Öcalan'ın ortağı olursunuz.

"Türk halkından gizli bir kirli pazarlık yapılmaktadır"

Türk halkından gizli bir kirli pazarlık yapılmaktadır. İstiklal Harbi ile kurduğumuz devlet masaya yatırılmış, Öcalan ile birlikte ameliyat yapılmaya hazırlanılmaktadır. Cumhur İttifakına soruyorum: Türk milletinin elinden neyi almaya karar verdiniz? Bahçeli'ye soruyorum: Bir sene önce 'Çok şey değişecek inşallah Türkiye'ye değişmez' demiştiniz. Size bu kadar korkutan proje nedir? Dürüst olun, cesur olun. Kapalı kapılar arkasında terörist başı ile yapılan pazarlıklar ile paradigma değişmez. Yeni anayasa teklifinizi gündeme getirin maddelerinizi açıklayın. Türk milleti sizin ne istediğinizi bilsin, ondan sonra seçimlere gidelim. Bakalım Türk halkı size devletini elinden almanıza izin verecek mi?"