Ümit Özdağ'a Hapis İstemi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, duruşmada savunmasına aylık gelirinin emekli milletvekili maaşı olduğunu belirterek başladı. Duruşmaya saat 15.30 sıralarında ara verildi.

'TUTANAKTA TEK BİR KELİME BİLE BAHSEDİLMEDİ'

Ümit Özdağ yaptığı savunmada, "Önce Kayseri'de olaylar neden başladı sorusunun cevabı verilmelidir. Neden, önce bu soruya cevap verilmelidir. Çünkü savcılık iddianamede, Kayseri'de toplumsal olayların neden başladığını anlatmamış, inanılır gibi değil. Savcıya göre Ümit Özdağ 2020 ile 2023 arasında X paylaşımları yapmış ve 2024'ün Temmuz ayında Kayseri olayları çıkmış. Oysa öyle değil. 30 Haziran 2024 akşamı, Kayseri Emniyetine bir ihbar geldi. 27 yaşında bir Suriyeli genç erkek İ.A., amcasının kızı Suriyeli 7 yaşındaki kız çocuğu M.A.'ya, tuvalette taciz girişiminde bulundu. Kayseri Valisi bu olayı alçakça nitelendirdi. Polis tacizciyi gözaltına almak istediği zaman, tacizci polise direndi. Komşu Türk aileler, direnişi gördüler. Polise direnen Suriyeli aile protesto edildi ve bu protestoya dönüştü. 30 Haziran akşam saatlerinde başlayan olaylar, 3 Temmuz 2024'e kadar sürdü. Savcı iddianamede bu olaylardan bir kelime bahsetmedi. İnanılır gibi değil ama durum bu. 2 Temmuz 2024'te Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakta, 3 konutta ve 261 iş yerinde zarar, 5 iş yerinde yangın, 12 aracın yakıldığı ve 142 aracın da zarar gördüğü tespit edildi. Toplam 20 emniyet görevlisi ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı. Bu tutanakta tek kelime bile Zafer Partisinden bahsedilmedi" dedi.

'X PAYLAŞIMLARIMIN BÜYÜK BÖLÜMÜ MİLLETVEKİLİ OLDUĞUM DÖNEME AİT'

Özdağ, "Olaylarda 989 kişi gözaltına alındı. 23 kişi tutuklandı. Bu 989 kişi arasında 1 tane bile Zafer Partili yoktu. Savcılığın iddia ettiği gibi olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partililer olurdu. Herhalde Zafer Partisi Genel Başkanının kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partililer olurdu. Kayseri'deki olaylar sosyal medyada duyulunca, bazı sosyal medya hesaplarından olayların tahrik edilmek istendiğini tespit ettim. Kayseri'de çıkan olaylar, benim yıllardan bu yana iktidarı ve Türk kamuoyunu uyardığım, olabileceği konusunda dikkat çektiğim türden, olumsuz bir gelişmeydi. Olayların olduğu gece; Kayseri halkını sükunete, devlet güçlerine yardımcı olmaya ve eve dönmeye çağırdım. Olayların devam etmesini ve kışkırtıcı dezenformasyonu engellemek amacıyla 1 Temmuz'da X hesabımdan paylaşım yaptım. Paylaşımı yapmam üzerine birçok hesaptan bana, ağır eleştiri ve küfürler edilmeye başladı. Bütün bu olayları yatıştırmaya yönelik çağrı ve çabalarımı bilen, gören, Kayseri'de yaşanan olayları herkesten daha iyi bilmek durumunda olan; Kayseri Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü de Ümit Özdağ ile Zafer Partisi'nin olayları tahrik etmediğini, aksine yatıştırmaya çalıştığını biliyor. Savcılığın 2020-2023 yıllarına ait sunduğu X paylaşımlarımın çok büyük bir bölümü, 2 tanesi hariç, milletvekili olduğum döneme ait. Hiçbir paylaşım, kışkırtmak ve düşmanlık çerçevesinde değerlendirilemez. Şiddet içermeyen, şiddete çağrı yapmayan bu açıklamaları suç olarak göstermek, ifade özgürlüğüne Kuzey Kore standardı uygulamaktır" dedi.

Özdağ savunmasının devamında ise "Konuşmam boyunca ortaya delillerimi koyarak ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve kaçak olarak gelenlerin ülkelerine güven içinde, Devletler Hukuku ve milli hukukumuza uygun şekilde geri dönmelerini savunduğumu açıkladım. Yine konuşmam boyunca kanıtlarıyla, değil kışkırtma, düşmanlaştırma ve tahrik etme, aksine kışkırtanlarla, tahrik etmeye çalışanlarla mücadele ettiğimi, davalar açtığımı, suç duyurularında bulunduğumu ortaya koydum. Çünkü ben yıllardan bu yana Stratejik Göç Mühendisliğini gerçekleştiren emperyalizmin ülkemizi istikrarsızlaştırma programıyla mücadele ediyorum ve ne yazık ki küresel göç çağında, ülkesine yönelik kontrolsüz göçe karşı çıktığı için bütün dünyada tutuklanan tek politikacıyım."diye konuştu.

1,5 YILDAN 4,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ümit Özdağ'ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Saat 15.30 sıralarında duruşmaya 30 dakika ara verildi.