Ümit Özdağ'dan Erken Seçim Açıklamaları

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Zafer Partisi olarak biz Haziran 2025'te çalışmalarımıza başlamış durumda olacağız ve Türkiye'nin de bu atmosfere girdiğini görüyoruz. İktidarın yapmış olduğu bütün hamlelerin 2025'in ilk yarısında ama yetişmezse sonbahara bir seçim hazırlığı olduğu anlaşılıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Ulus semtindeki hal pazarını ve ulus sokaklarında esnaf ziyareti yaptı. ANKA Haber Ajansı'na erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Özdağ şunları kaydetti:

"Zafer Partisi olarak biz Haziran 2025'te çalışmalarımıza başlamış durumda olacağız ve Türkiye'nin de bu atmosfere girdiğini görüyoruz. İktidarın yapmış olduğu bütün hamlelerin 2025'in ilk yarısında ama yetişmezse sonbahara bir seçim hazırlığı olduğu anlaşılıyor. Elitaş'ın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızla uyum içinde bir açıklama değil. O daha çok bu süreyi sonuna kadar kullanırız. Ondan sonra seçime gideriz şeklinde bir açıklama ki Türkiye'nin objektif şartlarının, ekonomik krizin bu iktidarla aşılamayacağının ortaya çıktığı bir Türkiye'de artık sandığı ortaya koymamızın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

" Suriye'de zafer masalı üzerinden seçim hazırlıklarını yürütmeye başladı"

İktidar da zaten daha fazla götüremeyeceğini bildiği için ekonomik olarak Türk milletine bir çözüm vaadedemediği için Suriye'de zafer masalı üzerinden seçim hazırlıklarını yürütmeye başladı. Ama bir erken seçim değil de bir baskın seçim bir AKP milletvekilinin ifadesiyle şekillendirmek istiyorlar. Onun için de bazı uyuyan muhalefet grupları var. Onları uyandırmamaya çalışıyorlar. Ama Zafer Partisi hazırlıklarını yürütüyor."

Özdağ, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan hal ve ulus sokaklarında esnaf ziyareti yaptığı sırada vatandaşların yeni yıllarını kutlarken dertlerini de dinledi. Vatandaşlar en çok geçim sıkıntısından dert yandı.

Özdağ'ın bir esnafa vatandaşların yılbaşı alışverişi yapıp yapamadığını sorması üzerine esnaf, "vatandaşta para mı var? Vatandaş bitmiş" dedi.

Özdağ'ın bir kestaneciye vatandaşın kestane alıp alamadığını soması üzerine esnaf, "Alıyor ama az alıyor. Parası yok, durumlar iyi değil" dedi.

"12 bin 500 lira ile nasıl geçinilir?"

Emekli bir vatandaş Özdağ'a, "12 bin 500 lira ile nasıl geçinilir? Tek başımayım bana yetmiyor" dedi.

Özdağ'ın bir pazarcıya "Geçen yıl 100 kişi geliyorsa bu yıl kaç kişi geliyor alışverişe?" diye sorması üzerine esnaf, "Geçen sene 100 kişi geliyorsa bu yıl 40 kişi geliyor" diye konuştu.

Bir kasap Özdağ'a geçen yılbaşında daha fazla hindi sattıklarını belirterek, "Bugün iki tane sattım. Geçen yıl en az 10-15 tane satılıyordum günde" dedi.

Bir başka vatandaş Özdağ'a hastanelerde Suriyelilere ayrıcalıklı davranıldığını iddia etti. Vatandaş konuya ilişkin, "Sıra bende olmasına rağmen başkalarının ismi ekranda çıktı. Gittim sordum onların önceliği var dediler" ifadesini kullandı.

"Alım gücünün nasıl düştüğünü gösteriyor"

Pazar ziyaretinden sonra Ulus sokaklarında dolaşan Özdağ, sokakların boş olduğunu belirterek ANKA Haber Ajansı'na, "Ankara'nın önemli ekonomi merkezlerden birisi olan Ulus Halindeyiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı bir yer burası. Görüyorsunuz saat 17.00 ve kimse yok. Bu alım gücünün nasıl düştüğünü gösteriyor" dedi