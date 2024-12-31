Ümit Özdağ'dan Yeni Yıl Mesajı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni yıl mesajında "Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çünkü biz 4 bin seneden bu yana insanlık tarihinin en önemli parçalarından birisi olmuş Türk milletinin evlatlarıyız ve nasıl büyük sıkıntıları şimdiye dek omuz omuza aşmayı başardıysak bugün de millet olarak karşı karşıya olduğumuz en ağır sıkıntıları muhakkak aşacağız" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, yeni yıl mesajı yayınladı. Özdağ, video mesajında şunları kaydetti:

"2025 yılının size, ailenize ve bütün milletimize sağlık, mutluluk, hukuk, demokrasi ve refah getirmesini diliyorum. Tabi bunlara ulaşmak içinden geçtiğimiz süreçte ne yazık ki hiç de kolay olmayacak. Ancak umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çünkü biz 4 bin seneden bu yana insanlık tarihinin en önemli parçalarından birisi olmuş Türk milletinin evlatlarıyız ve nasıl büyük sıkıntıları şimdiye dek omuz omuza aşmayı başardıysak bugün de millet olarak karşı karşıya olduğumuz en ağır sıkıntıları muhakkak aşacağız. Gazi Mustafa Kemal'in herkesin en umutsuz olduğu anda söylediği gibi, 'Geldikleri gibi giderler.' Bu umudu geleceğe muhakkak taşıyacağız."