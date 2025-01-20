Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması sonrası partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, Özdağ'ın geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde geçireceği yarın sabah saat 09.00'da ifade için Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği belirtildi. Açıklamada, partililer Emniyet Müdürlüğü önüne davet edildi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, gözaltının hukuksuzca yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı. Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü binası önüne davet ediyoruz! Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne ifade için götürülecektir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur."