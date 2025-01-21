Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

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Haber: Edda SÖNMEZ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere dün gece geç saatlerde Vatan Emniyet'e götürüldü. Bugün 13.30 sıralarında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da, adliye önünde ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız buraya geldiğinde ya Bilişim Suçları Savcılığı'na ya da Basın Savcılığı'na getirilmesi gerekiyordu. Fakat şimdi öğrendiğimize göre Terör Savcısı görevlendirilmiş konuyla ilgili. Galiba halkı tahrik kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yeni bir dosya hazırlanıyor. Bu da belli ki tutuklamaya matuf bir maksatla yapılıyor." dedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere dün gece geç saatlerde Vatan Emniyet'e götürüldü. Bugün 13.30 sıralarında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliye önünde partililerle birlikte gelişmeleri takip eden Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, 'tutuklamaya matuf maksatlı işlemlerden' söz etti. Karamahmutoğlu ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün gece üç buçuğa kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeydik arkadaşlarla. Sonra emniyetteki görevli memurlar bu sabah saat 8.30'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceğini söylediği için biz dün gece saat 3.30'da oradan ayrıldık ve sabah sekizde buraya geldik. Genel Başkanı beklemeye başladık ve saat şu an 13 halen beklemekteyiz. Genel Başkan binaya getirilmediği gibi İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekletildiğini öğrendik. Bir ara hastaneye getirilmiş götürülmüş diye haber geldi. Avukatları görüştürülmüyor, birden fazla avukatta vekaleti olmasına rağmen. Tek bir avukatla görüştürüldü. Şimdi az önce buradan savcılıktan edilen resmi olmayan gayri resmi bilgiler doğrultusunda, onların ne olduğunu birazdan söyleyeceğim avukat emniyet binasına tekrar gitti Genel Başkanla görüşüp gelecek o döndükten sonra işin teknik boyutuyla ilgili net bilgileri verebileceğiz. Akşama kadar yetişmesini umut ediyoruz.

Söylenen şu, bilindiği gibi tek bir soruşturma dosyası ile gözaltına alındığını biliyoruz. Bu da hakaret davası içerikliydi yapmış olduğu konuşmadan ötürü. Fakat hukukçulur konuşmayı incelediğinde bunun davaya konu oluşturacak bir suç unsuru içermediğini söylediler. Savcılıkta bunu görmüş olmalı ki, aslında burada ki dosya bile tam olarak hazırlanmamış. Savcılıkta bunu görmüş olmalı ki yeni iki tane daha dosyanın hazırlanmakta olduğu söyleniyor. Çünkü buraya geldiğinde ya Bilişim Suçları Savcılığı'na ya da Basın Savcılığı'na getirilmesi gerekiyordu. Fakat şimdi öğrendiğimize göre Terör Savcısı görevlendirilmiş konuyla ilgili. Galiba halkı tahrik kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yeni bir dosya hazırlanıyor. Bu da belli ki tutuklamaya matuf bir maksatla yapılıyor. Üçüncü bir dosya hazırlandığı söyleniyor beraberinde emniyetteki avukat arkadaşımız döndükten sonra teknik olarak daha açıklayıcı bilgi verebilirim"