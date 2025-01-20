Ümit Özdağ hakkında soruşturma

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
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