Ümit Özdağ: İkili Hukuk Sistemi ve Hukuk Katliamı - Son Dakika
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Ümit Özdağ: İkili Hukuk Sistemi ve Hukuk Katliamı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi'nde CHP heyetine yaptığı açıklamada, gözaltına alınma sürecini 'Ergenekon operasyonunun sekizinci dalgası' olarak tanımladı ve ikili bir hukuk sistemine karşı karşıya olduklarını belirtti.

03.02.2025 18:59  Güncelleme: 19:00
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden CHP heyetine, Cezaevi'ne konulması sürecini, "Ergenekon operasyonunun sekizinci dalgası"na benzeterek, "İkili bir hukuk sistemiyle, bir hukuk katliamıyla karşı karşıyayız" dediği belirtildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ettiği iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde Özdağ'ı Silivri Cezaevi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba  ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

Ağbaba, ziyarete ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ, '1970'lerde ABD'de beyazlarla siyahlar arasında bir eşitlik vardı ama şerifi, adliyesi siyahlara ayrı beyazlara ayrı cezalar veriyordu. Bize de 2025 yılında uygulanan tam olarak bu' dedi. Özdağ, yaşadıklarını 'Almanların Varşova'da ve Paris'te uyguladığı hukuku bize uyguluyorlar. Abdülhamid'den sonra ilk kez 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' sloganına ceza verilmiş oldu' sözleriyle anlatıyor" diye konuştu. Ağbaba, Özdağ'ın heyete şunları söylediğini aktardı:

"Protokol yolunu keserek, restoranı basarak beni gözaltına aldılar. Emniyete geldiğim akşam 30 santimlik tahtanın üzerinde yatırdılar beni. Cumhurbaşkanına hakaretten bir şey çıkmayınca Kayseri'den dosya istediler. Atılan tweetlere takipsizlik verilmişti. Olaylarda bir tane Zafer Partili tutuklanmamıştı. Soruşturma konusu olan tweetlerimin önemli bir bölümü milletvekili olduğum dönemde attığım tweetler. Ben hükümetin politikalarının sonuçlarını paylaştım. Bana düşman hukuku uygulanıyor. Eskiden FETÖ soruşturmalarını yapan Beşiktaş'taki savcılık, şimdi Çağlayan'da yedinci kata taşınmış durumda. Bu suçlamalarla beni Türkiye'de başka kimse tutuklayamazdı, Çağlayan'da yedinci katta tutuklandım. Ergenekon operasyonunun sekizinci dalgasıyla karşı karşıyayız. İkili bir hukuk sistemiyle, bir hukuk katliamıyla karşı karşıyayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: İkili Hukuk Sistemi ve Hukuk Katliamı - Son Dakika

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