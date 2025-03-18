(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, çıkarıldığı mahkemece tutukluluğunun devamına karar verildi.
Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmada 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk incelemesi yapıldı.
İnceleme sonucunda, İstanbul Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?