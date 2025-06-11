Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Etti

11.06.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ'ın tutukluluk hali devam etti, duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Halk destek verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL/SİLİVRİ) 142 gündür Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar duruşması, 6 gün sonrasına, 17 Haziran'a ertelendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 2 no'lu duruşma salonunda gerçekleştirildi. Duruşmayı; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, Prof. Dr. Emin Gürses, Yusuf Halaçoğlu, Emin Şirin, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip etti.

Mahkeme başkanı Ramin Saedi'yi tanıyıp tanımadığını sordu

Kimlik tespitinin ardından Özdağ'ın savunmasına geçildi. Özdağ, 51 sayfalık yaklaşık iki buçuk saat süren savunma yaptı. Savunmasının ardından mahkeme başkanı, Özdağ'a Ramin Saeidi'yi tanıyıp tanımadığını sordu. Özdağ, 'evet' diyerek şunları ekledi:

"Mükemmel bir ses sanatçısıdır. Güney Azarbeycan Türkü'dür. Ambargotv adlı twitter hesabında birçok genç gibi video ve görseller paylaşmıştır. Ayrıca onunla ilgili iddianameye konulan o tweetler geçen ay beraat aldı."

Mahkeme başkanının "Bu twitter hesabıyla bir bağlantınız var mı?" sorusuna ise, "Ben kullanmıyorum referandum sırasında muhalafete ambargo uygulanıyordu. Ambargo tv hesabını kurup satın aldım. Kullanımını da genç arkadaşlara bıraktım." yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, "O zaman Ramin'in 'Ben içerik belirlemiyordum, Ümit Özdağ'ın dediklerini yapıyordum' beyanlarına katılmıyor musunuz" diye sordu. Özdağ, "evet" şeklinde yanıtladı.

"Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok"

Savunma avukatların savunmalarının ardından ise savcılık, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcılık, Özdağ'ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi. Özdağ ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirdi. Özdağ, "Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok. Hiçbirisinde TCK 216'nın çerçevesini çizdiği suç yok. Savcılık o tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil artık. Muhalif olduğumdan ötürü Anayasal ve yasal haklarım askıya alındığı için, sığınabileceğim tek adalete sığınırım, Allah'ın adaletine..." dedi. Özdağ'ın konuşmasının ardından salonda yüksek seste alkış sesleri yükseldi.

"Her hakim ve savcı mesleğin başında cezaevini görmelidir"

Özdağ'ın avukatı Mehmet Savaş Özdağ ise, "Her hakim ve savcı mesleğin başında cezaevini görmelidir. Siz bu akşam eve gideceksiniz başınızı yastığa koyacaksınız ama Özdağ'ın burada kalmasını talep ediyorsunuz. Bu insanın kaçacağına ilişkin bir gerekçe gösterin saygı duyalım. Siz Cumhuriyet Savcısısınız ya! Tutuklu yargılanmasını gerektirecek ne var? Bakıyorum mütalaanıza o gerekçeyi göremedim. Adli kontrol tedbirlerinin yeterli görmeyecek ne var?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme, Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Salondan yuh sesleri yükseldi. Karar duruşması, 6 gün sonra, 17 Haziran'da Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.

"Ümit Özdağ yanlız değildir"

Kararın ardından Silivri'de "Hükümet istifa", "Ümit Özdağ yalnız değildir", Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atıldı. Andımız okundu.

(SON)

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Mahkeme, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
06:17
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler
İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
06:07
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 18:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.