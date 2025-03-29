Ümit Özdağ Silivri'den Seslendi - Son Dakika
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Ümit Özdağ Silivri'den Seslendi

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Ümit Özdağ, cezaevinden yapay zeka ile hazırlanan videoda rehin tutulduğunu açıkladı.

29.03.2025 12:55
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri'de tutuklu bulunduğu cezaevinden, yapay zekayla hazırlanan videoyla seslendi. Özdağ, düşman ceza hukuku uygulaması ile en üst cezayı alsa bile yatarı olmayan bir suç iddiasından dolayı, 6 adımda sonuna gelinen hücrede hapis tutulduğunu belirterek, "Bu hücrede 67 günden bu yana Öcalan için rehin tutuluyorum" dedi.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, yapay zekayla oluşturulmuş bir video paylaşıldı. Özdağ, yapay zekayla hazırlanan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yurttaşlarım, size Silivri'den yeni adı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumunda kaldığım B-43 no'lu hücremden sesleniyorum.

Bu hücrede 67 günden bu yana Öcalan için rehin tutuluyorum. Cumhur İttifakı ile Öcalan arasında bir görüşme süreci yürüyor. Erdoğan ve Bahçeli bu süreç devam ederken benim Zafer Partisi'nin başında mitingler düzenlememi istemediler. ve ben Erdoğan'a hakaret suçlaması ile gözaltına alındım. Ama 2 ay önce gerçekleşen Kayseri olaylarını kışkırtmak suçlaması ile İstanbul Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildim ve tutuklandım. ve şimdi düşman ceza hukuku uygulaması ile en üst cezayı alsam bile yatarı olmayan bir suç iddiasından dolayı bu 6 adımda sonuna gelinen hücrede hapisim. Ancak siz benim suçsuz olduğumu, siyasi bir kararla tutuklandığımı biliyorsunuz. ve sizin sevgi ve desteğiniz emin olun Silivri'nin kalın duvarlarını delerek hücreme kadar ulaşıyor.

"Size ne kadar bir süre buradan seslenmek zorunda kalacağımı bilmiyorum"

Bu hücrede en güzel anları genç kardeşlerimin mektuplarını okurken yaşıyorum. Onların mektuplara dökülen gözyaşları, satırlara dökülen sevgileri kalbimi ısıtıyor, bana güç veriyor. Sevgili genç kardeşlerim dualarınız benim için güç kaynağı. Silivri cezaevinin hemen dışında Zafer Partili kardeşlerimin kurduğu ve karda, fırtınada, yağmurda boş bırakmadığı Zafer Otağ'ı da benim için ayrı bir güç kaynağı. Zafer Otağı'nda baskılara, tacizlere direnenler oradan adeta 'Kar, fırtına, bora sükün bulacak, sana bölücüler, sana emperyalistler selam duracak' mısralarını haykırıyorlar. Size ne kadar bir süre buradan seslenmek zorunda kalacağımı bilmiyorum ama bu ilk seslenişimi 'Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır' haykırışı ile bitirmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ Silivri'den Seslendi - Son Dakika

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