Ümit Özdağ Yeniden Genel Başkan Seçildi

(ANKARA)- Zafer Partisi'nin 2'nci Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara'da düzenledi. Ümit Özdağ, kongrede tek aday olarak girdiği seçimde 769 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Zafer Partisi'nin İkinci Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mevcut Genel Başkan Ümit Özdağ, tek aday olarak seçime girdi. Zafer Partisi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
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