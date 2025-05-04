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Umman Sultanı Cezayir'de!

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 52 yıl sonra Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

04.05.2025 23:35
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Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, 52 yıl sonra Cezayir'e ikili ilişkileri görüşmek üzere resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS, Sultan Kabus bin Said'in Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere 1973 yılında Cezayir'i ziyaretinin ardından ilk defa Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın ülkeye resmi ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, iki günlük resmi ziyaret için Cezayir'e gelen Umman Sultanı Tarık'ı Huari Bumedyen Havalimanı'nda karşıladığı aktarıldı.

Umman haber ajansı ONA da iki ülke liderleri ve heyetleri arasında yapılan toplantıda, ikili ilişkilerin ele alınarak ilişkilerin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Tebbun, geçen yılın ekim ayında Umman'ı ziyaret ederken, taraflar Umman - Cezayir ortak yatırım fonu kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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