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Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, yeniden daire başkanı seçildi.

Görmez'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 9 Aralık'ta seçim yapıldı.

Genel Kurul tarafından, 5. Hukuk Dairesi başkanlığına aynı Daire Başkanı Ümran Görmez yeniden seçildi.

1968'de Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Ümran Görmez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aksaray hakim adayı olarak mesleğe başlayan Görmez, bazı ilçelerde hakimlik yapmasının ardından 2014'te Yargıtay üyeliğine, 2020'de ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.