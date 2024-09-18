Ümraniye'de dış cephe çalışması yapılan 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Huzur Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın dış cephesinde çalışma yapıldığı sırada çatı kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında binada yaşayan bazı sakinler, kendi imkanıyla dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de 10 Katlı Bina Çatısında Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?