Ümraniye'de Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Çevre Bilinci Eğitimi

Ümraniye Belediyesi, okullarda çevre bilincini artırmak için öğrencilere eğitimler düzenliyor.

01.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm farkındalığı kazandırmak amacıyla ilçedeki tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde her yıl yaklaşık 70 bin öğrenciyi kapsayan bu eğitimler, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunuyor.

Bu eğitimlerin ardından öğrenciler, atık ayrıştırma tesisine yapılan gezilerle geri dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. İş güvenliği yeleklerini giyen ve maskelerini takan öğrenciler, uzmanlar eşliğinde atıkların ayrıştırılma sürecini gözlemliyorlar. Plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkların nasıl geri dönüşüme kazandırıldığı, kaynakların nasıl korunduğu, çevre kirliliğinin nasıl önlendiği gibi kritik konulara ilişkin bilinçleniyorlar.

Öğrenciler, ayrıştırma bandındaki çalışmaları izlerken kağıt atıkların içindeki plastik ve metallerin ayrılma, kalan kağıtların küçük parçalar haline getirildikten sonra sıkıştırılıp preslenme sürecini görüyorlar. Bu interaktif deneyim sayesinde öğrenciler hem çevreyi korumanın hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mümkün olduğunu yerinde öğreniyor.

Gezi sonunda ise öğrencilere sıfır atık bilincini pekiştirmek amacıyla hikaye kitapları ile tohumlu kalemler gibi çevre dostu hediyeler sunuluyor. Bu uygulamayla Ümraniye'de binlerce öğrenci, günlük yaşam alışkanlıklarını daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirme fırsatı yakalıyor.

Ümraniye Belediyesi, bu projeyle geleceğe umut dolu, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement