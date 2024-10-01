Ümraniye'de Çevre Bilinci Eğitimi

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Ümraniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm farkındalığı kazandırmak amacıyla ilçedeki tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde her yıl yaklaşık 70 bin öğrenciyi kapsayan bu eğitimler, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunuyor.

Bu eğitimlerin ardından öğrenciler, atık ayrıştırma tesisine yapılan gezilerle geri dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. İş güvenliği yeleklerini giyen ve maskelerini takan öğrenciler, uzmanlar eşliğinde atıkların ayrıştırılma sürecini gözlemliyorlar. Plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkların nasıl geri dönüşüme kazandırıldığı, kaynakların nasıl korunduğu, çevre kirliliğinin nasıl önlendiği gibi kritik konulara ilişkin bilinçleniyorlar.

Öğrenciler, ayrıştırma bandındaki çalışmaları izlerken kağıt atıkların içindeki plastik ve metallerin ayrılma, kalan kağıtların küçük parçalar haline getirildikten sonra sıkıştırılıp preslenme sürecini görüyorlar. Bu interaktif deneyim sayesinde öğrenciler hem çevreyi korumanın hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mümkün olduğunu yerinde öğreniyor.

Gezi sonunda ise öğrencilere sıfır atık bilincini pekiştirmek amacıyla hikaye kitapları ile tohumlu kalemler gibi çevre dostu hediyeler sunuluyor. Bu uygulamayla Ümraniye'de binlerce öğrenci, günlük yaşam alışkanlıklarını daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirme fırsatı yakalıyor.

Ümraniye Belediyesi, bu projeyle geleceğe umut dolu, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.