Ümraniye\'de Daire Yangını

Ümraniye 'de 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireye sardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, daire içerisinde elektrik kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangında, ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye merdiven ile çıkarak kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, daire kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BİR ANDA ALEVLENDİ"

Yangını gören Yunus Emre Ay, "Önce çocuk seslerini duydum dışarıya çıkıp baktığımızda az bir şey duman çıkıyordu biz hemen 112'yi aradık sonrasında ufak çaplı bir patlama olunca bir anda alevlendi bina içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi. itfaiye geldi, duyduğum kadarıyla yatak odasına çıkmış yangın. Yorganı yakmış çocuk. Üst kattakiler ilk önce çok paniklediler sonra tek tek çıktılar" dedi.