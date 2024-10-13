Ümraniye'de Hayvan Bakımevi'nde Arbede: Zabıta Yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Hayvan Bakımevi'nde Arbede: Zabıta Yaralandı

Hekimbaşı Hayvan Bakımevi'nde yaşanan arbede sırasında bir zabıta kesici aletle yaralandı.

13.10.2024 22:47
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne gelen bir grup tarafından çıkarılan arbedede bir zabıta personelinin kesici aletle yaralandığını bildirdi.

Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde yaşanan olayların amacının sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Merkeze gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personeli kesici bir aletle yaralandı. Bu tür şiddet içeren eylemlerin, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır."

Paylaşımda, zabıtaya geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Hayvan Bakımevi'nde Arbede: Zabıta Yaralandı - Son Dakika

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