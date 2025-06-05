Ümraniye\'de Kaçan Boğa Paniğe Neden Oldu

ÜMRANİYE'de kurban pazarından kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin boğayı yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Ümraniye Atatürk mahallesi Çavuşbaşı Caddesi yakınında bulunan kurbanlık pazarında, bir boğa ipini kopararak kaçtı. Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi. Sahiplerinin uzun süre peşinden koştuğu boğa, çevredekilerin yardımıyla yakalanarak kurban pazarına geri götürüldü. Boğanın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.