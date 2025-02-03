Ümraniye'de, otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün otomobile çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde makas atarak seyreden otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan araç birkaç tur dönerek durabildi.
Otoyolda kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.
Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Kazalı Makas Atma - Son Dakika
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