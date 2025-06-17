Ümraniye'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde park halindeki aracında oturan Alper Ş'ye kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş edildi.
Saldırıda Alper Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alper Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırıya uğrayan Alper Ş'nin Dilan Polat'ın koruması olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Alper Ş. Yaralandı - Son Dakika
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