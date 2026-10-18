Ümraniye'de tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kendine zarar vermeye çalıştı

Ümraniye'de, ayrıldığı eski erkek arkadaşının ailesini tehdit ettiği ve araçlarına zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Ö. (36) hakkında eski erkek arkadaşı C.Y. ve ailesine yönelik "hırsızlık", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin C.Y'yi ayrılık sonrası rahatsız ettiği, kardeşi R.Y'ye ait park halindeki araca zarar verdiği, araçtaki teybi çaldığı, tehdit edip, hakarette bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin, 11 Ekim'de ise R.Y'nin evinin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edildi.

Polis ekiplerince 14 Ekim'de yakalanan S.Ö'nün gözaltına alındığı sırada kendisine zarar vermeye çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin sevk edildiği hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.