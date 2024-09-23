Ümraniye'de Trafik Eğitimi Başladı

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Ümraniye'de, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmelerini amaçlayan Trafik Eğitim Parkı yeni dönemde eğitimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Mahallesi'ndeki parkta, gerçek trafik koşullarına benzer tasarlanmış yollar, caddeler ve trafik işaretleri bulunuyor.

Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde önce 1 saatlik teorik eğitim alıyor. Ardından özel hazırlanan parkurlarda uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor.

Akülü araçlarla yapılan uygulamalarda çocuklar, trafik ışıkları ve işaretlerine uymayı, yaya geçitlerinde güvenli yürümeyi ve iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini öğreniyor.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bu eğitimler, son 5 yılda 10 binden fazla öğrenciye trafik bilinci kazandırdı.

Bugün başlayan yeni dönemde birçok öğrencinin parkta hem eğlenip hem de öğrenerek, bilinçli birer yaya ve sürücü adayı olma yolunda önemli adımlar atması amaçlanıyor.

Parktaki eğitimlere sınıflarıyla katılmak isteyen okullar "0216 443 56 00" telefondan detaylı bilgi alabiliyorlar.