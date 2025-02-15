Ümraniye'de Trafik Saldırısı

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Ümraniye'de bir sürücü, trafikte aracının önünü kesen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halinde olan otomobilin önü, 06 DHE 027 plakalı araç tarafından kesildi.

Akan trafikte araçtan inen kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ve beraberindeki iki kişi, durdurdukları otomobile tekme atarak camlarına vurdu.

Aracı durdurulan sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.