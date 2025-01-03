Ümraniye'den Ücretsiz Kentsel Dönüşüm Desteği

Güncel

Ümraniye Belediyesi ilçedeki vatandaşlara kentsel dönüşüm süreçlerini daha bilinçli ve güvenli yürütebilmeleri için ücretsiz hukuki ve teknik destek sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 2019 yılından bu yana vatandaşlara kentsel dönüşüm noktasında ücretsiz hukuki ve teknik destek sağlıyor.

Vatandaşlara, imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa koşulları gibi konularda detaylı bilgi sağlanırken, sözleşme ve protokol kontrolleri gibi kapsamlı destekler de sunuluyor.

Son bir yılda 17 bin 328 kişinin faydalandığı hizmet kapsamında mülk sahipleri kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili teknik destek aldı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, bu hizmetle dönüşüm projelerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasına ve vatandaşların haklarının korunmasına yardımcı oluyor.???????