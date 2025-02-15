Umut için Maç 2025 Doha'da Gerçekleşti

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Katar'ın başkenti Doha'daki 974 Stadı'nda futbol efsaneleri ve ünlü içerik üreticilerinin bir araya geldiği geleneksel "Umut için Maç" (Match for Hope 2025) etkinliği düzenlendi.

Katar'ın Uluslararası Medya Ofisi'ne bağlı "Q Life" tarafından organize edilen etkinlikte, maçın teknik direktörleri arasında eski teknik direktör Arsene Wenger ve Mauricio Pochettino yer alırken sahada ise futbol efsaneleri Thierry Henry, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Andres Iniesta ve David Silva ile KSI, IShowSpeed, Adam Waheed, Chunkz, AboFlah, Sharky, Miniminter, EmanSV2 gibi ünlü içerik üreticileri mücadele etti.

KSI ve AboFlah'ın kaptanlığını yaptığı Arsene Wenger'in takımı, Pochettino yönetimindeki Chunkz ve IShowSpeed'in kaptanlığını yaptığı takımı 6-5 mağlup etti. Maç öncesi ünlü Suriyeli şarkıcı Rasha Rizk sahne alırken devre arasında ise Amerikalı rap şarkıcısı Macklemore canlı performans sergiledi.

Etkinlikten elde edilen yaklaşık 40 milyon Katar riyali (11 Milyon dolar), dezavantajlı bölgelerde eğitim fırsatlarını desteklemeyi amaçlayan Eğitim Herkesin Hakkı Vakfına bağışlandı.