Umut\'un Hayali Gerçek Oldu

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Kayseri'de itfaiyeci olmayı hayal eden zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sürpriz doğum günü programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl itfaiyeci olma hayali ekiplerce gerçekleştirilen 12 yaşındaki Umut, bu yıl doğum gününü itfaiye erleriyle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencisi Umut ile annesi Tevhide Aytekin'i evinden alan belediye ekipleri, anne ve oğlunu itfaiye birimine götürdü.

Umut ve annesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 20 özel öğrenci, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılandı.

İtfaiyeci kıyafetleri giydirilen ve arkadaşları ile itfaiye aracına binen Umut'a, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Müslüm Yardımcı da eşlik etti.

12 yaşına giren Umut'a burada doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastası kesilen Umut, sıkılan köpükte arkadaşlarıyla eğlendi.

Anne Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine oğlunun hayaline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Umut da "Bugün benim doğum günüm, itfaiyede kutlandı, hepinize çok teşekkür ederim. Memduh Başkanıma da çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.