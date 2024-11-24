Uncu'dan Öğretmenler Günü Mesajı

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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle çocukların geleceği için emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Çocukları geleceğe hazırlamak için ellerinden gelen her çabayı sarf eden öğretmenlerin hakkının ödenemeyecek kadar çok olduğunu kaydeden Uncu, tüm öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladığını belirtti.