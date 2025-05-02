UNICEF, Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle çocukların yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum kaldığını belirterek açlık, hastalık ve ölüm riskinin her geçen gün arttığını bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde çocukların iki aydır aralıksız bombardıman altında, temel gıda, hizmetler ve yaşam kurtarıcı bakımdan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalıştığına dikkati çeken Russell, "Yardımların engellenmesiyle birlikte açlık, hastalık ve ölüm riski her geçen gün artıyor. Bu durum hiçbir şekilde meşru kılınamaz." ifadelerini kullandı.

Russell, insani yardımın bölgedeki çocuklar için "tek yaşam hattı" olduğunu, bunun da tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Ailelerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Russell, "Kaçıp güvenli bir yere sığınamıyorlar. Ektikleri topraklar yok edildi, avlandıkları denize erişimleri kısıtlandı. Fırınlar kapanıyor, su üretimi azalıyor, market rafları neredeyse boş. Yardımlar dışında çocuklara ulaşan hiçbir destek kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Russell, son bir ayda hanelerin yüzde 75'inden fazlasının suya erişimlerinin zorlaştığını belirterek insanların içme suyu bulamadığını, çoğu zaman duş almak, temizlik yapmak ya da yemek pişirmek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Diğer taraftan Gazze'de salgın hastalıkların da yayıldığına dikkati çeken Russell, "Aşılar hızla tükeniyor. Özellikle akut sulu ishal vakalarında ciddi artış var ve şu anda Gazze'de kayda geçen hastalıkların dörtte biri bu vakalardan oluşuyor. Bu vakaların çoğu 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor ve onlar için hayati tehlike taşıyor." ifadelerini kullandı.

Russell ayrıca yıl başından bu yana 9 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastanelere yatırıldığını, yüzlerce çocuğun ise güvenlik ve yerinden edilme nedeniyle tedaviye erişemediğini aktardı.

"Yardım geçişine izin verilmek zorunda"

Uluslararası insancıl hukukun, kontrol altındaki nüfusun insani şekilde muamele görmesini şart koştuğuna dikkati çeken Russell, şöyle devam etti:

"Bu yalnızca sivillere gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların sağlanmasını değil, aynı zamanda hijyen ve halk sağlığı koşullarının da temin edilmesini içeriyor. Çatışmanın tüm tarafları, insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve tüm ilgili BM kuruluşlarının yerel halk yararına çalışmasına olanak sağlamalıdır."

Russell, UNICEF'in halen Gazze'de çocuklara destek sağlamak için sahada olduğunu belirterek "Ancak yardımın engellenmesi ve 18 ayı aşan savaş, Gazze'deki çocukları uçurumun eşiğine getirdi. Yardım ambargosunun kaldırılması, ticari malların Gazze'ye girişine izin verilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve tüm çocukların korunması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.