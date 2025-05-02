UNICEF, Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNICEF, Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

Catherine Russell, Gazze'de çocukların açlık ve hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

02.05.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle çocukların yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum kaldığını belirterek açlık, hastalık ve ölüm riskinin her geçen gün arttığını bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde çocukların iki aydır aralıksız bombardıman altında, temel gıda, hizmetler ve yaşam kurtarıcı bakımdan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalıştığına dikkati çeken Russell, "Yardımların engellenmesiyle birlikte açlık, hastalık ve ölüm riski her geçen gün artıyor. Bu durum hiçbir şekilde meşru kılınamaz." ifadelerini kullandı.

Russell, insani yardımın bölgedeki çocuklar için "tek yaşam hattı" olduğunu, bunun da tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Ailelerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Russell, "Kaçıp güvenli bir yere sığınamıyorlar. Ektikleri topraklar yok edildi, avlandıkları denize erişimleri kısıtlandı. Fırınlar kapanıyor, su üretimi azalıyor, market rafları neredeyse boş. Yardımlar dışında çocuklara ulaşan hiçbir destek kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Russell, son bir ayda hanelerin yüzde 75'inden fazlasının suya erişimlerinin zorlaştığını belirterek insanların içme suyu bulamadığını, çoğu zaman duş almak, temizlik yapmak ya da yemek pişirmek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Diğer taraftan Gazze'de salgın hastalıkların da yayıldığına dikkati çeken Russell, "Aşılar hızla tükeniyor. Özellikle akut sulu ishal vakalarında ciddi artış var ve şu anda Gazze'de kayda geçen hastalıkların dörtte biri bu vakalardan oluşuyor. Bu vakaların çoğu 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor ve onlar için hayati tehlike taşıyor." ifadelerini kullandı.

Russell ayrıca yıl başından bu yana 9 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastanelere yatırıldığını, yüzlerce çocuğun ise güvenlik ve yerinden edilme nedeniyle tedaviye erişemediğini aktardı.

"Yardım geçişine izin verilmek zorunda"

Uluslararası insancıl hukukun, kontrol altındaki nüfusun insani şekilde muamele görmesini şart koştuğuna dikkati çeken Russell, şöyle devam etti:

"Bu yalnızca sivillere gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların sağlanmasını değil, aynı zamanda hijyen ve halk sağlığı koşullarının da temin edilmesini içeriyor. Çatışmanın tüm tarafları, insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve tüm ilgili BM kuruluşlarının yerel halk yararına çalışmasına olanak sağlamalıdır."

Russell, UNICEF'in halen Gazze'de çocuklara destek sağlamak için sahada olduğunu belirterek "Ancak yardımın engellenmesi ve 18 ayı aşan savaş, Gazze'deki çocukları uçurumun eşiğine getirdi. Yardım ambargosunun kaldırılması, ticari malların Gazze'ye girişine izin verilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve tüm çocukların korunması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF, Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:18:22. #7.11#
SON DAKİKA: UNICEF, Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.