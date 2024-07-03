Üniversite öğrencileri Bağlıca Deresi için proje hazırladı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri Bağlıca Deresi için proje hazırladı

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Bağlıca Deresi'ni turizme kazandırmak amacıyla 8 proje hazırladı. Proje, İnci Park'ta tanıtıldı ve kamu, özel sektör, sivil toplum ve halkın katılımını önceleyen yöntemler kullanılarak dere boyu, doğal unsurlar, mekan kullanımları ve imaj ögeleri analiz edildi. Öğrencilerin projeleri Kırklareli'nde katma değer sağlayacak.

03.07.2024 18:52
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Üniversite öğrencileri Bağlıca Deresi için proje hazırladı

KIRKLARELİ - Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bağlıca Deresi için proje hazırladı.

Kırklareli'nde bulunan Bağlıca Deresini turizme kazandırmak amacıyla Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyan 31 öğrenci 8 proje hazırladı. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak koordinesinde hazırlanan projeler İnci Parkta vatandaşlara tanıtıldı.

Çolak, derenin şehre kazandırılması için öğrencilerini böyle bir proje ile buluşturduğunu belirterek, "Kırklareli için Bağlıca Deresi son derece önemli. Bu dere kent için bir değer olabilir. Kuzeyden güneye inen bir vadide ilerleyen dere, yaklaşık yüzyıldır parça parça kapatılarak kent yaşamında koparılmış durumdadır" dedi.

Dünyanın pek çok yerinde bu türden su ögelerinin, kentsel tasarımlar için bir zenginlik olarak görüldüğünü hatırlatan Çolak, "Bu düşünceden hareketle öğrenciler de şehirle uyumlu bir dere nasıl olabilir sorusu ile çeşitli senaryolar geliştirdiler. Bu senaryoların gerçekleşmesi için, kamu, özel sektör, sivil toplum ve halkın katılımını önceleyen yöntemlerin kullanıldığı projelerde, dere boyu, doğal unsurları, mekan kullanımları ve imaj ögeleri ile ayrı ayrı analiz edildi" diye konuştu.

Öğrencilerden Marif ilkoç, hazırladıkları projeleri yerinde analiz ederek yaptıklarını ifade etti. İlkoç, yaptıkları projeler ile Kırklareli'nde katma değer sağlayacağını aktardı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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