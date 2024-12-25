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Üniversite Öğrencilerinden Protesto

Üniversite Öğrencilerinden Protesto

Sırbistan'da öğrenciler, 15 kişinin öldüğü tren kazasının aydınlatılması için gösteri düzenledi.

25.12.2024 16:48
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Sırbistan'da hukuk fakültesi öğrencileri, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın "aydınlatılması" talebiyle gösteri düzenledi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan ölümlü kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara katılan öğrenciler, Belgrad şehir merkezinde buluştu.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin öncülük ettiği protestoya diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kalabalıklaşan grup, yüksek savcılık binasına yürüdü.

Öğrenciler, Başsavcı Zagorka Dolovac'a "görevini yapmaya başla" mesajı içeren 1000 mektup yazdı.

Dolovac'ın yasalara uygun şekilde görevini yapmasını istediklerini bildiren öğrenciler, tren istasyonundaki inşaat çalışmalarıyla ilgili tüm belgelerin açıklanması, protestolarda tutuklanan ve gözaltına alınan öğrenci, aktivist ve vatandaşlara yönelik suçlamaların düşürülmesi, daha önce düzenlenen anma etkinlikleri ve protestolarda öğrencilere, profesörlere ve vatandaşlara saldıran kişilere yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Öte yandan başkent Belgrad'da İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına karşı çıkan bir grup aktivist, Belgrad Şehir Meclisi'ne girmeye çalıştı.

Polisin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, binadan uzaklaştırıldı. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, yaptığı açıklamada, 20-30 kişilik bir grubun, şehir meclisinde oturum başlamadan önce bina girişinde olay çıkardığını aktardı.

Novi Sad'da ne oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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