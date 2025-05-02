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Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Kayseri'de kaybolan Burak İsmailoğlulları, boş arazide tabancayla vurulmuş halde bulundu.

02.05.2025 14:53
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KAYSERİ'de, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Burak İsmailoğlulları (24), boş arazide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kentte yaşayan Burak İsmailoğulları'ndan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İsmailoğulları'nın telefonundan, Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde sinyal alındı. Bu kapsamda bölgeye AFAD, JAK ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İncesu ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki boş arazide İsmailoğulları tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İsmailoğlulları'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, İsmailoğulları'nın tabancayla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

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