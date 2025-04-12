Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, üniversitelerde yapay zeka mühendisliği bölümlerinin sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

12.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, üniversitelerde yapay zeka mühendisliği bölümlerinin sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünya toplumlarına çok hızlı bir şekilde giriş yapan önemli gelişmelerden biri olduğunu ve YÖK olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin yapay zeka alanında en hızlı hareket eden ülkelerin başında geldiğini aktaran Özvar, şunları ifade etti:

"2021 yılında büyük veri projesiyle bütün üniversitelere bir stratejik plan açıkladık. Bu plan dahilinde üniversitelerimiz aslında yapay zekanın en önemli altlığını teşkil eden büyük veri projesine başladılar. Akabinde, ikinci adımda yaptığımız önemli faaliyetlerin başında gerek ön lisans gerekse lisans düzeyinde üniversitelerimizde yapay zeka temelli programlar açmak olmuştu. Bu açıdan Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu perspektifin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da takdirle izlendiğini söyleyebilirim. Zira bildiğiniz üzere yapay zeka aslında çok hızlı gelişen ama uzmanı az bir alandır. Bu sebeple bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey, lisans ve ön lisans düzeyinde gerek yapay zekayı inşa edecek gerekse onu iyi kullanacak nesilleri yetiştirmektir."

"Türk toplumu yapay zekayı benimsedi"

Özvar, yapay zekaya bağlı olarak üniversitelerde sadece eğitim öğretim değil, araştırma, geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin de değiştiğini kaydetti.

Bu doğrultuda dijitalleşmeye dayalı olarak üniversitelerde dönüşümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Türk üniversiteleri buna çok hızlı ayak uydurdular. Yeni programlar açtılar, yeni merkezler kurdular. Hatta Türkiye'de ciddi sayıda enstitü de yapay zeka ve dijitalleşmeye dayalı olarak kurulduğunu ifade edebilirim. Geçen sene Stanford Üniversitesinin yayımlamış olduğu bir indekse göre Avrupa'da yapay zeka alanında en geniş kapsamlı programları açan ülkelerin başında Türkiye anılmaktadır, zikredilmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Türk öğrencileri değil ama aynı zamanda uluslararası öğrencilere de bu programları açmayı, onları da üniversitelerimizde okutmayı planlamaktayız. Eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geliyoruz."

YÖK Başkanı Özvar, gençlerin çok hızlı bir şekilde kendilerine yararlı olacak uygulamalara adapte olabildiğini ifade etti.

Türk toplumunun yapay zekayı benimsediğini belirten Özvar, "Sadece kullanmak değil ama aynı zamanda yapay zeka veya ona bağlı ürünlerin geliştirilmesine de katkıda bulunmak gerekiyor. Bu konuda da üniversitelerimizde yeteri kadar altyapı olduğunu düşünüyorum. Zira Türkiye'de tıp ve hukuk kadar bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümleri var. Yani en az hukuka veya tıp bölümlerine giren öğrenci kadar bugün bilgisayar mühendisliği bölümlerine giden öğrencilerimiz var." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Erol Özvar, Yapay Zeka, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement