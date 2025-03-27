Üniversitelilerden bayram öncesi anlamlı hareket: "Şehitlerimizin sayesinde bu güzel ülkede yaşıyoruz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde şehitliği temizleyerek hem minnet duygusunu yaşattı hem de toplumsal farkındalık oluşturdu. Üniversite öğrencisi Simge Yılmaz, "Şehitlerimizin sayesinde şu an özgür ve güzel bir ülkede yaşıyoruz. Umarım ruhları huzurludur, bizden de razıdırlar" dedi.

Kırıkkale'de üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 70 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte şehitlik özenle temizlendi. İl Özel İdaresi'nin temizlik çalışmalarına ek olarak yürütülen bu gönüllü etkinlik, farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Öğrenciler, milli ve manevi duygularla hareket ederek şehitler için de dua etti.

Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Abdulkadir Akbulut, "Şu an yaklaşık 70 öğrencimizle birlikte şehitliğimizi bayrama hazırlıyoruz. Gül kokulu, mis gibi bir ortam oluşturmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Milli ve manevi duygulara sahip gençler yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça duyarlı ve bilinçli. Gelecek nesillerin sağlam bir şekilde yetiştiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Birlik ve beraberlik duygusu yaşandıklarını belirten üniversite öğrencisi Yasemin Altıntaş, "Aziz şehitlerimizin hatırasını ve onlara olan minnet duygumuzu bir nebze daha ödeyebilmek adına burada temizlik yapıyoruz. Burada sadece temizlikle sınırlı kalmıyoruz; aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu yaşıyoruz. Bununla birlikte milli bilincimizi de oluşturmuş oluyoruz, dualar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitler sayesinde özgür bir ülkede yaşadıklarını anlatan üniversite öğrencisi Simge Yılmaz, "Bugün şehitliğimizi temizlemek için geldik. Şehitlerimizin mezarlarının gül kokulu olması için buradayız. Onlar sayesinde şu an özgür ve güzel bir ülkede yaşıyoruz. Umarım ruhları huzurludur, bizden de razıdırlar. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için okuyoruz, onlar için vatana hizmet etmeye çalışıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Üniversite öğrenicisi Fatma Karkın ise, "Buraya, bayram öncesi şehitlerimizi anmak ve bayramda ziyarete gelen ailelerin yüzünde tebessüm bırakmak için geldik" diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, hem toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağladı hem de bayram öncesinde şehit yakınlarının yüreğine dokundu. Diyarbakır'da şehit olan Osman Kablan'ın babası Mustafa Kablan, "Allah işlerini rast getirsin. Okusunlar, memleketimize ve devletimize faydalı bireyler olsunlar" derken; şehit annesi Elmas Kablan da, "Allah razı olsun yavrularımdan" sözleriyle öğrencilere teşekkür etti.