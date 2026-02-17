Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA LINAN TÜM İSİMLER

İş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli,

'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk,

Sağlıklı atıştırmalıklarla gıda sektöründe adını duyuran 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt,

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da hayata gözlerini açmıştır. Orta sıklette mücadele eden Türk profesyonel boksör olan Kılıççı, 1,85 boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Kılıççı, kariyeri süresince önemli başarılara imza atıp pek çok madalyaya layık görülmüştür. İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olarak boks kariyerini sürdürürken, 2017 Survivor yarışmasında ikinci, 2018 Survivor yarışmasında şampiyon olmuştur.

HAFİF SIKLET

Kılıççı, 2004 yılında Antalya , Türkiye'de düzenlenen Dünya Üniversite Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Kılıççı, ABD'nin Chicago şehrinde düzenlenen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'na katıldı ve yarı orta sıklette bronz madalya kazandı. 2008 Olimpiyatlarında İngiliz boksör Billy Joe Saunders'a ilk rauntta 3 dakika 14 saniyede yenildikten sonra orta sıklete geçmeye karar verdi.

ORTA SIKLET

Kılıcı, 2009 yılında İtalya'nın Peskar kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda finalde Raşid Hamani'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. 2011 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Amatörler Şampiyonası'nda Rus Maxim Koptyakov'a yenilerek gümüş madalya kazandı. 2012 Olimpiyatlarında Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev ve Sırbistanlı Aleksandar Drenovak'ı yendikten sonra Japonya'dan Ryota Murata'ya 13:17'lik skorla yenildi . Ancak örneklerinin yeniden analiz edilmesinin ardından steroid turinabol kullandığı tespit edildi ve diskalifiye edildi. 2013 yılında Mersin , Türkiye'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı .

SURVIVOR 2018 ŞAMPİYONU

Survivor 2018'de finale kalan isimler Hilmicem, Anıl, Adem ve Nagihan dörtlüsü oldu. Hilmicem ve Anıl ilk oylamada şampiyon olma hayallerine veda ederken, Adem ve Nagihan şampiyon olmak için son halk oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Adem Kılıççı Survivor 2018’de şampiyon oldu.

SPOR HAYATI

2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu’nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.