Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
17.02.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA LINAN TÜM İSİMLER

  • Şarkıcı Murat Dalkılıç,
  • Şarkıcı Kaan Tangöze,
  • Oyuncu İsmail Hacıoğlu
  • Oyuncu Furkan Koçan
  • İş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli,
  • Murat Cevahiroğlu,
  • Barış Talay,
  • Hakan Kakız,
  • Kemal Doğulu,
  • 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk,
  • Sağlıklı atıştırmalıklarla gıda sektöründe adını duyuran 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt,
  • Alihan Taşkın,
  • Tolga Sezgin,
  • Ramazan Bayar,
  • Aygün Aydın,
  • Buse Görkem Narcı,
  • Adem Kılıçcı
  • Tolga Kulakçı

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da hayata gözlerini açmıştır. Orta sıklette mücadele eden Türk profesyonel boksör olan Kılıççı, 1,85 boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Kılıççı, kariyeri süresince önemli başarılara imza atıp pek çok madalyaya layık görülmüştür. İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olarak boks kariyerini sürdürürken, 2017 Survivor yarışmasında ikinci, 2018 Survivor yarışmasında şampiyon olmuştur. 

HAFİF SIKLET

Kılıççı, 2004 yılında Antalya , Türkiye'de düzenlenen Dünya Üniversite Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Kılıççı, ABD'nin Chicago şehrinde düzenlenen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'na katıldı ve yarı orta sıklette bronz madalya kazandı. 2008 Olimpiyatlarında İngiliz boksör Billy Joe Saunders'a ilk rauntta 3 dakika 14 saniyede yenildikten sonra orta sıklete geçmeye karar verdi.

ORTA SIKLET

Kılıcı, 2009 yılında İtalya'nın Peskar kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda finalde Raşid Hamani'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. 2011 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Amatörler Şampiyonası'nda Rus Maxim Koptyakov'a yenilerek gümüş madalya kazandı. 2012 Olimpiyatlarında Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev ve Sırbistanlı Aleksandar Drenovak'ı yendikten sonra Japonya'dan Ryota Murata'ya 13:17'lik skorla yenildi . Ancak örneklerinin yeniden analiz edilmesinin ardından steroid turinabol kullandığı tespit edildi ve diskalifiye edildi. 2013 yılında Mersin , Türkiye'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı .

SURVIVOR 2018 ŞAMPİYONU

Survivor 2018'de finale kalan isimler Hilmicem, Anıl, Adem ve Nagihan dörtlüsü oldu. Hilmicem ve Anıl ilk oylamada şampiyon olma hayallerine veda ederken, Adem ve Nagihan şampiyon olmak için son halk oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Adem Kılıççı Survivor 2018’de şampiyon oldu.

SPOR HAYATI

2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu’nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İdda ediyorum Turabi de kestir 8 0 Yanıtla
    220198 220198:
    o Allahin emri:) 1 0
  • 1234 1234:
    bak bak kimler var kimler 6 1 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    onjn kilosu en az 85 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Hatay’da sahte reçete çetesi çökertildi Hatay'da sahte reçete çetesi çökertildi
Cumhuriyet altınında bir ilk Son bir yılın zirvesine çıktı Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
11:03
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:52:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.